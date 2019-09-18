بعد رقص فيفي عبده على اغنيتها.. رحمة رياض مصدومة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:53 صباحاً - عبرت الفنانة العراقية رحمة رياض عن صدمتها بعد رؤيتها لمقطع فيديو نشرته الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده ترقص فيه على أغنيتها “وعد مني”.
أوضحت رحمة رياض في حوار مع برنامج “The Insider بالعربي”، أن سبب صدمتها هو عدم توقعها أن فيفي عبده سوف تسمع أغنيتها.
تابعت موجهة رسالة شكر إلى فيفي عبده، قائلة إنها تعطي طاقة إيجابية وتنشر حب الحياة.
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