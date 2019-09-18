نبيلة عبيد هددت يوسف يوسف شاهين بالقتل بسبب فيلم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد كواليس عملها مع المخرج الراحل يوسف شاهين أثناء تصوير فيلم «الآخر».

نبيلة قالت إنها كانت تحلم بالعمل مع يوسف شاهين، ووصل الأمر بها إلى حد أنها هددت شاهين بالقتل إن لم يوافق على انضمامها للعمل، ولكنه رحب جدا بتواجدها وصورت الدور.

نبيلة قالت إن يوسف شاهين كان شخصية مركبة وله تفاصيل كثيرة، ووصفته بأنه مخرج مبهر، حيث أنها قامت بدراسة شخصيته قبل العمل معه.

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نبيلة قالت إنها كانت تحرص على الذهاب للتصوير مبكرا، والمذاكرة، حتى لا تثير غضبه، فيوسف شاهين لم يكن يحب التأخر عن المواعيد.

الفنانة المصرية تحدثت أيضا عن المنافسة بينها وبين الفنانة نادية الجندي، وأكدت نبيلة أن المنافسة بينهما كانت شريفة جدا، وأن الأمر كان في مصلحة المشاهد.

نبيلة قالت إنها ونادية كانت تسيطران كعنصر نسائي على السينما وقتها، وبالتالي كانت كل واحدة منهما تحرص على اختيار النص الجيد.

نجمة السبعينات قالت إنها لا تعرف شكل المنفسة الحالية ولكنها لا تعتقد أن هناك مقارنة بين جيلها وهذا الجيل، ودعت النجوم إلى التنافس الشريف لمصلحة المشاهد.