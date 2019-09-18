شقيق نانسي عجرم في ظهور نادر له.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بتعميد ابنتها ليا، في حفل اقتصر على عائلتها وبعض الأصدقاء المقربين.
وكان اللافت خلال الحفل هو ظهور نبيل شقيق الفنانة نانسي عجرم، حيث التقط صور تذكارية برفقة ليا، هو وزوجته خلال حفل التعميد.
وخطفت ابنة نانسي عجرم، الأنظار بجمالها خاصة أنها المرة الأولى التي تنشر فيها نانسي صورة طفلتها كاملة، حيث كانت تخفي وجهها في كل الصور التي نشرت لها.
يذكر أن نانسي عجرم، ارتبطت بالطبيب فادي الهاشم، بعد قصة حب جمعت بينهما في 2009، ويحرص دائمًا على مساندتها في أغلب حفلاتها الفنية والمهرجانات التي تشارك فيها.
رزقت نانسي من زوجها بثلاث فتيات هن إيلي، وميلا، وكان أخرهم ليا التي رزقت بها في شهر فبراير الماضي.
من ناحية أخرى تستعد نانسي عجرم، لتصوير برنامج “ذا فويس كيدز”، مع كل من الفنان المصري محمد حماقي، والفنان اللبناني عاصي الحلاني.
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