ردا على انتقادات ملابسه في الحفلات.. محمد رمضان يشبه نفسه بمايكل جاكسون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري محمد رمضان على الانتقادات التي تعرض لها بسبب ملابسه الغريبة التي يظهر بها في حفلاته الغنائية، خاصة ملابسه الشبه عارية.

الفنان المصري قال، في تصريحاته لبرنامج “عرب وود”: “أنا أقدم ميوزيكال شو أثناء الحفل الغنائي لإسعاد جمهوري وتقديم كل ما هو جديد لهم”.

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رمضان شبه ملابسه بملابس مايكل جاكسون والنجمة الاستعراضية شيريهان، بقوله: “الملابس التي أرتديها أثناء الحفل ما هي إلا ملابس تتناسب مع الأجواء الاحتفالية وهذا ما كان يقوم به مايكل جاكسون وأيضاً الفنانة الكبيرة شريهان كانت ترتدي ملابس غريبة أثناء تقديمها الفوازير، وذلك كان من أجل الشو، فلا بد أن يرتدي الفنان ملابس غير تقليدية”.

الفنان المصري وجه رسالة لمن طالبوا نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء، قائلا: “أقول لهم إنني مازلت أسير في طريقي، وسوف أكمل الطريق إلى نهايته ولن ألتفت لمثل هذة الأشياء، أنا فنان أغني وسأستمر في تقديم الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها، وأحترم نقابة المهن الموسيقية بالطبع”.

وكانت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية قد كشفت عن قيمة الضريبة العقارية التي تم جمعها على الحفلات التي أقيمت في الساحل الشمالي ومختلف المناطق، ومن بينها حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي، لافتة إلى أن ضريبة الحفل قدرت بـ 490 ألف جنيه.