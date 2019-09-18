ميار الببلاوي تنشر صورة غريبة لها وتروي قصتها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة فوتوغرافية غريبة تم التقاطها لها مؤخرًا.

وعلقت ميار على الصورة قائلة: “طب ألطم لما أروح أعمل ورقة من السجل المدني ويقولولي لازم ودانك تبان في الصورة أفهم وداني هي ختم النسر إيه الناس الودان دي ارحمني يارب الصورة تصوير الراجل بتاع البطاقة يعني من غير إيديت معلش بقى”.

وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي استفسرت عن سر هذا الطلب الغريب خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها نشر مثل هذا الطلب من أي مصلحة حكومية.

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من ناحية أخرى، تم تكريم ميار الببلاوي كسفيرة للنوايا الحسنة والسلام مؤخرًا من قبل الاتحاد الإفريقي.

يذكر عن ميار الببلاوي، تستعد لتقديم برنامج جديد خلال الفترة المقبلة لكنها لم تكشف عن تفاصيله واكتفت بالإعلان عنه.

وكانت ميار الببلاوي قد احتفلت مؤخرا بحصولها على الدكتوراة والتي كانت تحمل عنوان: “الخطاب الديني بين القدم والمعاصرة من منظور إعلامي”من جامعة الأزهر.