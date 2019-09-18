«أبو » يجهز أغنية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ الفنان والمطرب المصري أبو فى وضع اللمسات النهائية لأغنية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى الدولى فى دورته الثالثة والتى ستقام فى الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الحالى بمدينة الجونة بالبحر الأحمر.

ومن المقرر أن تحمل الأغنية الجديدة اسم “حبيبى يا ليل”، وهي من كلمات وألحان “أبو”، وتوزيع روبرت كمال، لتكون ثانى تعاون له مع المهرجان بعد أغنية “3 دقات” التى حققت نجاحاً كبيراً.

وقال أبو فى تصريحات صحفية مؤخرا، إن مهرجان الجونة أصبح واحداً من أهم الأحداث الفنية والثقافية فى مصر، والمشاركة به تتماشى مع رغبته الدائمة فى تقديم محتوى فنى قوى ومختلف، مضيفاً أن حضور ومشاركة فنانين عالميين للمهرجان يؤكد أنه أصبح له صدى كبير خارج مصر، ودور هام فى دعم السياحة بمنطقة البحر الأحمر، لافتاً أن مشاركته بالمهرجان هذا العام جاءت بناء على طلب من عمرو منسى الرئيس التنفيذى لمهرجان الجونة، لإعداد أغنية خاصة بحفل الختام”.

والجدير بالذكر أن أبو قد احتفل الشهر الماضى بإطلاق أحدث أغنياته “عيش يا قلبى”، خلال مؤتمر صحفى، وحملت الأغنية الطابع المبهج الذى يميز أغنيات الفنان “أبو”، وتم تصويرها فى مدينة صور اللبنانية بمناظرها الخلابة، وبمشاركة الفنان اللبنانى المسرحى رفيق على أحمد، والفنانة وملكة جمال لبنان فاليرى أبو شقرا، وأخرجها فادى حداد.