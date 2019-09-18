أحمد فهمي يسخر من إطلالته في حفل زفافه.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد فهمي متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة حديثة من حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد.

أحمد فهمي، سخر من لون بدلة فرحه وشبه نفسه بالفنان أحمد شيبة والذي يظهر ببدلة بيضاء في أغلب حفلاته الفنية.

وقال أحمد فيفهمي تعليقه على الصورة: “هنا الزاهد اتجوزت أحمد شيبة”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات.

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وكان أحمد فهمي، قد احتفل بزفافه على هنا الزاهد في حفل أسطوري حصره حشد هائل من نجوم الفن والإعلام في مصر.

هنا ارتدت خلال الحفل إطلالتين الأولى لفستان أبيض بذيل طويل والأخرى فستان أخر شفاف من الأسفل وبذيل طويل ومزخرف بالورود، ووصفها جمهورها في الإطلالتين بالسندريلا.

كما ارتدى أحمد فهمي خلال الحفل بدلتين الأولى بجاكيت أبيض على بنطال أسود والثانية بدلة كاملة باللون الأسود.

وكان أول ظهور للنجمين من شهر العسل في الصور التي نشرت لهما داخل أحد الأماكن برفقة أحد الأطفال، وكان ظهورهما الثاني من خلال فيديو طريف قام الفنان محمد إمام بنشره عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، ويحمل تهنئة من العروسين له بعيد ميلاده.