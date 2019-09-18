هيثم شاكر يكشف تفاصيل أكثر عن مرضه وإخفائه الأمر عن والدته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري هيثم شاكر، تفاصيل جديدة عن إصابته بسرطان القولون، وسر إخفائه الأمر عن والدته والمقربين منه.

هيثم شاكر قال خلال لقائه في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الفنانة إسعاد بونس، والمذاع عبر فضائية dmc: ” لم يعلم أحد بمرضي حتى أصدقائي المقربين، حتى لا أثير قلقهم، وتعاملت مع الأمر بهدوء، ولم يعرف بهذا سوى عدد محدود من المقربين مني”.

وأضاف: “في ناس محتاجاني وربنا الهمنى وأعطاني الصبر والقوة لاستكمال رحلة العلاج، ووقت إصابتي بالمرض كانت والدتي أهم شيء في حياتي وكنت قريب منها وكانت لدي رغبة لاستكمال رحلة العلاج عشان اخد بالي منها، ووالدتي مكنتش تعرف انني مصاب بورم في القولون”.

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وأكد أنه حول اليأس إلى قوة ورغبة في مواجهة المرض، وشعر بأنه لم يقدم شيئا ولديه الكثير كما أنه يستغل موهبته.

وأضاف: “في ناس حواليا محتاجة ليا ووجودي بجانبها شيء مهم وضروري، وأنانية مني لو استسلمت وتركت كل شيء”.

وتابع : “عديت بتجارب في حياتي تهد جبال، وسبب فترة الغياب الطويلة ليس إصابتي بورم في القولون فقط ولكن كان هناك بعض المشاكل الإنتاجية”.

وكان هيثم شاكر كشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان، بعد طرح أحدث ألبوم له “معرفة قديمة “، كاشفاً للجمهور أن سبب ابتعاده عن الساحة ليس كسل منه، ولكنه لأنه عانى من مرض خبيث.