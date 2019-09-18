محمد رجب يستعد لـ«الأخ الكبير»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ النجم والفنان المصري محمد رجب تصوير مسلسله الجديد “الأخ الكبير”، خلال الأيام المقبلة، والذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجى للانتاج الدرامى، حيث انتهى فريق العمل من التفاصيل المبدئية للمسلسل قبل انطلاق التصوير.

ومن جانبه يعقد حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى ومخرج العمل والمؤلف ورجب جلسات عمل مكثفة حاليا للاستقرار على قائمة الفنانين المشاركين فى العمل، حيث هناك عدة أسماء مرشحة من أجل التعاقد معهم خلال أيام، وذلك رغبة من الشركة فى بدء التصوير مباشرة خلال أيام.

والجدير بالذكر أن محمد رجب قدم آخر أعماله مسلسل “علامة استفهام”، فى رمضان الماضى، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.