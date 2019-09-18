براد بيت يروج لفيلمه الجديد برفقه رائد فضاء أمريكي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أجرى النجم والممثل الأمريكي براد بيت، حوارا طريفا مع رائد الفضاء الأمريكي نيك هاج، وذلك من مقر وكالة “ناسا” الفضائية في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمدة 20 دقيقة.

يأتى هذا الاتصال ضمن جولة براد بيت للترويج لأحدث أفلامه السينمائية “أد أسترا”، الذي يجسد في أحداثه دور رائد فضاء، في مهمة خطيرة على حافة النظام الشمسي.

النجم العالمي وجه لرائد الفضاء، نيك هاج، أسئلة عديدة، منها كيفية التأقلم مع الحياة في ظل انعدام الجاذبية بمحطة الفضاء الدولية، ليرد “هاج” عليه: إن النسيج الذي على قدمي اختفى تماما وذلك لأنني لا أمشي عليهما، كما أواجه مشكلة مع إصبع قدمي الكبير لأنه دائما ما تعلق الأشياء فيه”، وفقا لموقع “سبوتنيك”.

كما سأل براد بيت رائد الفضاء عمن يتحكم في صندوق تشغيل الأغاني في محطة الفضاء الدولية، فأجابه بأن ذلك يحدث بالتناوب ما بينه وبين زملائه من روسيا وإيطاليا.

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النجم العالمي البالغ من العمر 50 عاما، وجه، سؤالا ساخرا لنيك هاج، حول إذا كان رواد الفضاء رصدوا الهبوط الفاشل للقمر الهندي على سطح القمر الأسبوع الماضي.

وسأل بيت رائد الفضاء: لقد ذهبت إلى مختبر الدفع النفاث الأسبوع الماضي، وكان ذلك في اليوم الذي كانت فيه الهند تهبط على سطح القمر، بمساعدة الولايات المتحدة، فهل قادر على رؤيته من مكانك؟” ليبجبه: “لا للأسف”.

وسأل الممثل الأمريكي رائد الفضاء في اتصاله معه، عمن يرى أنه كان أفضل في تجسيد دور رائد الفضاء على شاشة السينما، هو أم صديقه الممثل الأمريكي جورج كلوني، فكانت إجابته بأن بيت هو “الأفضل قطعا”.

ولجدير بالذكر أن براد بيت صرح خلال حضوره مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في شهر أغسطس، بأن أكثر أفلامه صعوبة حتى الآن هو فيلم “أد أسترا”، وهو الأحدث الذي يجسد فيه دور رائد فضاء ينطلق في مهمة مصيرية.