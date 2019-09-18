شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي وعبادي الجوهر بحفل ضخم في الرياض 23 سبتمبر الجاري والان مع التفاصيل
يحيي المطرب عبادي الجوهر حفلا غنائيا ضخما، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "حفلات اليوم الوطني"، يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري، ويشارك عبادي الحفل المطرب حسين الجسمي وذلك بحضور عدد كبير من محبي وعشاقي النجمين .
يذكر أن عبادى الجوهر الذي يمتلك شعبية جارفة بالوطن العربي هو ملحن ومغني سعودي، وتعلم عبادي العزف وهو في سن الثانية عشرة حيث كان يعزف 7 ساعات متواصلة يوميا .
في عام 1970 بدأ في التلحين لنفسه بداية بأغنية أحبها، ثم سافر إلى القاهرة عام 71 لتسجيل أغنية من ألحانه وهي بعنوان كأنك حبيبي من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن .
وقد قدم عبادي الجوهر عددا كبيرا من أهم وأشهر الأغاني الناجحة والتى يتفاعل معها جمهوره دائما مثل "خلاص ارجع" و"لا سفر" و"يا شوق" و"فى بعدك" و"اجهلك ولى سنين اتخيلك" و"تبى تعرف فى قلبى وش مكانك" وغيرها.
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