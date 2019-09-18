شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Once Upon a Time In Hollywood للمخرج العالمى كوينتين تارانتينو إيرادات وصلت لـ 335 مليون دولار فى جميع انحاء العالم، منذ طرحه فى 15 أغسطس الماضى بدور العرض السينمائى.

ونجح فيلم Once Upon a Time In Hollywood فى التربع على قمة أعمال تارانتينو السينمائية ليصبح أكثر فيلم تحقيقاً للإيرادات طوال مسيرته السينمائية.

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وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.