شكرا لقرائتكم خبر عن "البوس فى سياق الدراما".. دانا حمدان تعلق على قبلات فيلم لما بنتولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة دانا حمدان أنها تترقب بشدة عرض فيلمها الجديد "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الذى تنطلق بعد غد الخميس الموافق 19 سبتمبر وتستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، حيث يشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام خارج المسابقة الرسمية ويعرض يوم السبت المقبل 21 سبتمبر.



دانا حمدان فى تصوير لما بنتولد

وأوضحت دانا لـ ”الخليج 365” أن عرض الفيلم فى "الجونة السينمائى" جاء فى التوقيت المناسب خاصة فى مهرجان مهم يحظى باهتمام كبير، وذلك رغم استمرار تصوير الفيلم لأكثر من عام ونصف حيث انطلق فى فبراير 2018 وتم الانتهاء منه قبل شهرين مضيفة أنها تعتبر التجربة كلها بداية من دورها وممثلين والمخرج من أهم الأشياء التى حدثت لها فى العامين الأخيرين وفخورة بكونها جزء من هذا المشروع.



دانا حمدان وعمرو عابد من كواليس الفيلم



دانا حمدان من كواليس لما بنتولد

وعلقت دانا على قبلتها فى أحد المشاهد التى ظهرت بالبرومو،"هى ليست قبلة بالمعنى الصريح، وانما حركة لها مغزى فى الأحدث بأن أقتربت من عمرو عابد وحاولت تقبيله وتعود مكانها مرة أخرى، ولكنها ظهرت فى البرومو بالصورة التى توحى بأنها قبلة، والحقيقة أننى عندما قرأت هذا المشهد قلت للمخرج تامر عزت أنا مش عارف هعمل دا ازاى؟، واذا كان المخرج غير تامر عزت لكنت فكرت كثيراً قبل تقديم هذا المشهد".

واستطردت دانا أنها لا تعبر دورها فى الفيلم يعتمد على الإغراء وانما جرئ، كما أن الفيلم به مشاهد جريئة أيضاً ولكن لا تقارن تماماً بما تم تقديمه فى أفلام زمان، موضحة أن الجرأة أكثر فى الموضوع وليست المشاهد فالقصص التى يتم طرحها لم تتناولها السينما منذ فترة طويلة متمنية أن يحب الجمهور الفيلم بعد عرضه فى المهرجان وأيضاً أن يحظى بنجاح جماهيرى بعد طرحه فى دور العرض.

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الفنانة دانا حمدان (2)

فيلم "لما ينتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.