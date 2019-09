شكرا لقرائتكم خبر عن دريك يكشف عن إحيائه حفل رأس السنة.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك النجم العالمي دريك شهرة جارفة حول العالم ، حيث يعشق أعماله الغنائية واستعراضاته الراقصة الملايين من مختلف الأعمار.

أبهر مغني الراب "Behind Barz" البالغ من العمر 32 عاما عشاقه بالحفل الذي قام بأحيائه في ملهى XS الليلي وذلك كجزء من شراكته الحصرية مع Wynn Las Vegas ، و كان من أبرز الحضور جيمس هاردن، جيمي فوكس، كيجو، بارتي نيكستدور، راسل ويستبروك ، وأكثر من ذلك كانوا جميعًا حاضرين.

Advertisements

كشف Wynn Las Vegas أن النجم العالمي دريك سيعود إلى الملهى الليلي كجزء من برنامج حفلاته ، و تم تحديد ليلة رأس السنة " 30 ديسمبر " ليبهر دريك محبيه باعماله الغنائية هناك.

يذكر أن دريك بدء مسيرته الفنية في 2001 وقدم عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة ، و من ابرزها : " hotline bling " و " started from the bottom " و " energy " و" the motto " ، و غيرهم .