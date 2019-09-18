ليالي الصيفية| هند صبري بـ"المايوه" وإليسا أمام البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص النجوم على قضاء إجازتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد في التقرير صور بعض النجوم في رحلاتهم الصيفية:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ارتدت جاكيت أصفر، من إحدى المن الأوروبية التي تقضيها فيها رحلتها الصيفية.

هند صبري

ونشرت الفنانة هند صبري، صورة لها من إجازتها الصفية التي تقضيها في اليونان، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت هند بالمايوه في جزيرة ميكونوس.

أحمد سعد

نشر المطرب أحمد سعد صورة جديدة له من رحلته بـ"إيطاليا"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهر سعد في الصورة بإطلالة كاجوال.

أحمد داود وزوجته

نشر الفنان أحمد داوود عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جمعته بزوجته الفنانة علا رشدي من إجازتهما الصيفية التي يقضونها في لبنان.

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إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، من أمام البحر، أثناء إجازتها الصيفية التي تقضيها بفرنسا.

إنجي علاء

نشرت الكاتبة إنجي علاء صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بـ" كاش مايوه"، من أمام البحر، من إجازتها الصيفية التي تقضيها بأحد الأماكن الساحلية.

دانا الحلاني

نشرت دانا ابنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في باريس.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة أصدقائها من باريس، أثناء عطلتها الصيفية.

ماريتا الحلاني

نشرت ماريتا ابنه الفنان عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، أثناء عطلتها الصيفية التي تقضيها في باريس.

مي فاروق

نشرت المطربة مي فاروق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، أثناء إجازتها الصيفية .