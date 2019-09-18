محمد رمضان نائم في المطار وريهام عبدالغفور بإطلالة جديدة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر هو نائم في صالة انتظار الركاب المطار.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بالمسرح القومي حيث يعرض مسرحيته "المتفائل".

مروة عبد المنعم

نشرت الفنانة مروة عبد المنعم صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها برفقة الفنانة راندا البحيري.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتدية القفطان المغربي.

علا الفارس

Advertisements

نشرت المذيعة علا الفارس صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت وهي تقف بجوار سيارة فارهة.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة مميزة مرتدية فستان أسود.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتدية فستان اسود قصير.

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة" سيلفيِ" عبر حسابها بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة رقيقة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ريهام عبدالغفور

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

نانسي عجرم

نانسي عجرمنشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال من داخل منزلها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.