سيمون تهنئ ميرنا وليد بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة سيمون صديقتها الفنانة ميرنا وليد بعيد ميلادها الـ42، الموافق 17 سبتمبر الجاري.

ونشرت الفنانة سيمون صورة تجمعها بميرنا، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وعلقت: " عيد ميلاد سعيد يا حلوة، أماني وماجدة غنوا سوا".

وتحتفل ميرنا بعيد ميلادها اليوم الثلاثاء، إذ أنها من مواليد 17 سبتمبر عام 1977.

وتشارك ميرنا في مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض، سيمون، غادة طلعت، صلاح عبدالله، رامي وحيد، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.