فيديو| قبل استقبال ضيوف الدورة الثالثة.. مطار الغردقة يتزين ببوسترات مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة بشرى مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، تكشف به عن التجهيزات النهائية بمطار الغردقة قبل استقبال ضيوف ثالث دورات مهرجان الجونة السينمائي. وكشف الفيديو عن تزين مطار الغردقة ببوسترات المهرجان، وعلقت بشرى:" مطار الغردقة الأن، محافظة البحر الأحمر". يذكر أن المهرجان ينطلق في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري.

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