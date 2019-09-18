بالفيديو: الوليد بن طلال يستضيف راشد الماجد بعد توقيعه لروتانا

نشر الفنان راشد الماجد مقطع فيديو له، وهو في ضيافة الأمير الوليد بن طلال وذلك بعد توقيع عقد انضمامه لشركة روتانا.
وظهر في الفيديو الفنان راشد الماجد وهو يوجه الشكر للأمير الوليد على استضافته، فيما رد الأمير: “الله يحييك.. هذا محلك.. وروتانا محلك”.
وقال الفنان في حفل تعاقده مع روتانا، إن لديه أهدافاً وطموحات كبيرة ويطمح لكتابة رحلة نجاح جديدة.
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