شيرين عبد الوهاب تعود لإحياء حفلاتها بالمملكة.. والكشف عن موعده

كشفت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات عن حفل غنائي جديد ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للمملكة الـ89، تحييه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والفنان رابح صقر، والفنانة وعد، وذلك في جدة، يوم 23 سبتمبر الجاري.

وتعود شيرين عبد الوهاب إلى نشاطها الغنائي بهذا الحفل، بعد غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، وإطلاق جمهورها هاشتاج #اشتقنالك_شيرين.

وقالت شيرين عبر حسابها الشخصي على تويتر: “أنا فرحانة جدًا بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكرًا ودايمًا ضهر وسند لأي حد. قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا”.

وأضافت:” أنا كنت في إجازة وحاليًا شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجع لكم بألبوم قوي يعوض الغياب”.

يذكر أن إلغاء شيرين عبد الوهاب لحفلاتها الغنائية في الموسم الصيفي كان سببا في انتشار لشائعة مرضها.