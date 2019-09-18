شاهد: لقطات من عيد ميلاد وائل كفوري.. رقص سيرين عبد النور وحجم تورتة لا يصدق

احتفل الفنان وائل كفوري بعيد ميلاده في منزله وسط أصدقائه المقربين، ليتم تداول مقاطع عدة من أجواء الحفل كشفت عن حجم قالب الحلوى الضخم، وكيف اندمجت الفنانة سيرين عبد النور في الرقص.

من المقاطع عيد ميلاد وائل كفوري التي تم تداولها بشكل واسع، كان الفيديو الذي جمعه بسيرين عبد النور وهما يرقصان على غناء الفنان ملحم زين في الحفل.

كما خطف الأنظار حجم قالب الحلوى الخاص بعيد ميلاد وائل كفوري، فجاء ضخماً للغاية حيث يتكون من ثلاثة قوالب متجاورين وكل قالب متعدد الطبقات، ويعلو القالب الأول حرف W والثاني تاج أما القالب الثالث فعليه حرف K.

وحرص الإعلامي نيشان الذي كان من ضمن حضور حفل عيد ميلاد وائل كفوري، على سؤال النجم اللبناني عن أمنيته في عيده، فقال بكل عفوية: “الصحة والسعادة لأولادي ما بدي شي”.