في عيد ميلادها 59.. النشطاء يحتفلون بعبلة كامل:"انتي قنبلة ريكشنات"

تربعت في قلوب الملايين فهي قريبة للقلب والروح أداؤها سهل ممتنع طبيعي وتلقائي يصعب على أحد تقليدها فهي فنانة من طراز خاص موهبتها استتثنائية تجعلها تنفرد على الساحة الفنية بأداء لا يمكن أن يشبهها فيه أحد، الجميلة عبلة كامل بعفويتها وبساطتها وتلقائيتها عبرت بهم لقلوب ووجدان الجمهور، واحتفل محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلادها 59.



وتُستخدم عبارات وريكاشنات عبلة كامل في حياتنا اليومية فيستخدم الكثيرون كلماتها التي اطلقتها في أعمالها الفنية ويقلدوا أدائها سواء الكوميدي أو الدرامي في تعاملاتهم، بجانب وضع صورها على الكثير من "الكوميكس" لتصبح علامة لا يمكن أن تنسى.



وتصدرت عبلة كامل محركات البحث ودشن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج يحمل اسمها"عبلة كامل"، ونشروا ابرز المقاطع التي يعشقوها في أعمالها المختلفة من مسلسلات وأفلام مسرحيات، معلقين عليها بعبارات التهنئة بعيد ميلادها بجانب كلمات الثناء على ما قدمته، مطلقين عليها لقب"ملكة الريكشنات والتلقائية".

ومن بين التعليقات :"عبلة كامل واحدة من احسن الممثلين في السينما المصرية على مر تاريخها والي بتعرف تؤدي اي دور بدون تجميل او اصطناع وعمرها ما كان ليها دور مش محترم او غيره علي عكس التيار "، كما نشرت أحد المعجبات

صورتين قامت برسمهما تعبيرا منها عن حبها لها وكتب عليهم:"رسمتي للجميلة عبلة كامل".



من أبرز اعمالها

وبرغم خفة دمها إلا أنها اثبتت أنها فنانة من النوع الثقيل فنجحت في تقديم كافة الألوان الفنية، فتضحك من قلبك معها في الأدوار الكوميدية وتبكي بحرقة في الدرامي وتندمج مع شخصية بنت البلد وتعيش معها في أداور الصعيدية وغيرها فهي بحر عميق ملئ بالشخصيات الفنية المختلفة.

ومن بين أفلامها:"هيستريا ، كلم ماما، اللمبي، يوم مر ويوم حلو، عودة الندلة، بلطية العايمة، ومن المسلسلات:" امرأة من زمن الحب، وحديث الصباح والمساء ولن اعيش في جلباب أبي وهوانم جاردن سيتي وليالي الحلمية والمال والبنون والشهد والدموع واين قلبي وعفاريت السيالة وسلسال الدم ومن أشهر أدوار المسرح مشاركتها مع العبقري محمد صبحي في مسرحية وجهة نظر.

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