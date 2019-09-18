أحلام تحشد جمهورها للموسم الـ5 من “ذا فويس"

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العين الإخبارية - صفوت دسوقىالأربعاء 2019/9/18 01:19 ص بتوقيت أبوظبي
أحلام تعبر عن سعادتها بعودة راغب علامة للبرنامج- أرشيفية
بدأت المطربة الإماراتية "أحلام" إثارة حماس جمهورها في العالم العربي لمتابعة الموسم الـ5 من برنامج "ذا فويس" المقرر انطلاقه السبت المقبل.
ونشرت "أحلام" مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرم"، وكتبت: "جمهوري في كل الوطن العربي، انتظروني في الموسم الخامس من برنامج ذا فويس، على شاشة كل العرب إم بي سي 21 سبتمبر/أيلول الجاري".
وكانت قناة "إم بي سي" عقدت مؤتمراً صحفياً بالعاصمة اللبنانية بيروت منذ يومين، لكشف كواليس الموسم الجديد، وحضر المؤتمر نجوم البرنامج راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد.
وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بمستوى الأصوات المشاركة في هذا الموسم.
وعبرت أحلام عن سعادتها بعودة المطرب اللبناني راغب علامة للبرنامج، نافية وجود خلافات بينهما.
وأبدت الفنانة المغربية سميرة سعيد سعادتها بالمشاركة في البرنامج للمرة الأولى.
يذكر أن انضمام سميرة سعيد ومحمد حماقي تم بعد انسحاب عاصي الحلاني واعتزال إليسا.
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