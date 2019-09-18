مؤلف "خيال مآته" يدافع عن فيلمه: يحمل أفكارا مهمة عن تاريخ مصر

قال المؤلف المصري عبدالرحيم كمال، إن فيلمه الأخير "خيال مآتة" كوميدي إنساني، موضحا أن كتابته لم تكن سهلة واستغرق فيها 9 سنوات منذ الإعداد له حتى عرضه في 2019.

وأضاف "كمال" لـ"العين الإخبارية": "حاولنا استغلال نجومية أحمد حلمي، الذي يحتل مكانه كبيرة في قلب كل الأجيال، لتوصيل أفكار مهمة عن تاريخ مصر وعن قيمة فنية كبيرة بحجم (أم كلثوم) التي قدمت دعما كبيرا للمجهود الحربي المصري في وقت بالغ الصعوبة".



وعن رأيه في الهجوم على الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال: "مهنتي الكتابة ولا ألتفت إلى السوشيال ميديا؛ لإيماني بأن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي مؤقتا لكن الأفلام عمرها طويلا".

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وتابع: "الأفلام الجادة دائما مثيرة للجدل و(خيال مآته) آثار جدلا مثل فيلم (الكنز)".

وشدد على أن هناك أفلام تحقق إيرادات وتنجح على مستوى شباك التذاكر ولا تترك أثرا في عقل المشاهد، إذ يخرج منها المشاهد دون تذكر جملة حوارية أو تفاصيل مشهد واحد.

يذكر أن "خيال مآته “بطولة أحمد حلمي، ويشارك فيه بيومي فؤاد ومنه شلبى ولطفي لبيب، وتم طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائي ولم يحقق إيرادات تتناسب مع نجومية وتاريخ احمد حلمي.

وحصد الفيلم المركز الثالث في الإيرادات، بعد فيلمي "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، و"الممر" للنجم أحمد عز للمخرج شريف عرفه.



