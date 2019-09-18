كيفانج تاتليتوغ يغني الراب لأول مرة بمليون دولار تقريبًا ويُحدث تفاعلاً!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع الممثل التركي، كيفانج تاتليتوغ، أن يحظى بإعجاب الجماهير بأدائه في غناء الراب، ضمن حملة ترويجية لإحدى الماركات، إذ اجتاح الإعلان مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وظهر كيفانج في الإعلان كمغنّي راب للمرة الأولى، الأمر الذي سارع من انتشار الإعلان عبر السوشال ميديا، وتداول الأغنية بين أوساط الشباب بسرعةٍ كبيرة.

وتفيدُ التقاريرُ بأنَّ كيفانج تقاضى 5 ملايين ليرة تركية، أي ما يقارب 877 ألف دولار لقاء أدائه في هذا الإعلان.

إضافة إلى ذلك؛ ظهر كيفانج في الحفل الذي أقامته العلامة التجارية لإطلاق إعلانها الجديد إلى جانب مغني الراب التركي انيل باينس، وأطل وهو يراقصُ زوجته باشاك وزارا خلال الحفل.