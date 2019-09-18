شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..المطربة أنغام: مصر أم الدنيا وهتكون أقوى مع الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت المطربة أنغام، على أن مكانة مصر فى قلوب المصريين عظيمة جداً، وأن هناك إيمان وعقيدة راسخة أن مصر "أم الدنيا"، وستظل كذلك وستقوى فى المستقبل فى ظل القيادة السياسية التى تبذل مجهوداً جباراً من أجل الأرتقاء بمستوى حياة المصريين وبناء مؤسسات دولة قوية لها رؤية وخطط استراتيجية طويلة المدى.

وأعربت المطربة أنغام، تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يتفانى فى حب مصر وخدمة الوطن، مشيرة إلى أن إرادة المصريين أقوى من كافة الاعداء التى يعملون ليل نهار على نشر الفتن والأكاذيب والشائعات من أجل النيل من مصر وشعبها.

وتابعت "أنغام":"طول عمرنا والمصريين مؤمنين أن مصر أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا ..وهتفضل أم الدنيا أكتر معاك يا ريس وبجشنا وإردتنا ..احنا معاك يا ريس".