شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أغانى الحزن والعتاب والكآبة.. 7 مطربين يعودون للرومانسية أبرزهم جورج وسوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الحالية اتجاه بعض المطربين للأغنيات الرومانسية برغم أنهم كانوا ممن يفضلون طرح موضوعات الحزن والعتاب وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر المطربين الذين غيروا من طريقتهم.

ديانا حداد:

كانت دائما المطربة ديانا حداد تميل للاغاني الحزينة ولكنها طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "جمالو"، والتي أطلقتها الأسبوع الماضي، وهي الأغنية التي تعتبر عودة لديانا باللهجة المصرية بشكل رومانسية، الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.



ديانا حداد

جورج وسوف:

كما أيضا يستعد سلطان طرب جورج وسوف لطرح أغنية "سينجل" جديدة تحمل طابع حالة حب باللهجة المصرية، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الأيام المقبلة على يوتيوب برغم أن جورج كان دائما تحمل أغلب أغانيه مضامين حزينة وعتاب للمحبوبة والبعض الآخر غيره وغضب.



جورج وسوف

إليسا:

انتهيت النجمة اللبنانية إليسا​ من تسجيل أغنية جديدة تحمل طابع رومانسية من ألبومها الجديد، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، ومن المقرر أن يتم طرحها في الألبوم برأس السنة.

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إليسا

راغب علامة:

كما انتهى المطرب اللبناني راغب علامة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ملك رومانسية"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء، وتوزيع باسم منير، ومن المقرر طرحها على طريقة السينجل وتنتمى الأغنية إلى طبيعة الأعمال الرومانسية الذى تعود عليها راغب فى معظم أغانيه ويقدمها بشكل جديد عليه.



راغب علامة

رامى عياش:

طرح المطرب اللبناني رامي عياش، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، أغنية جديدة بعنوان "عمر جديد "، تحمل طابع رومانسية، والأغنية من كلمات كاثرين معوض، وتوزيع داني الحلو.



رامى عياش

رامى صبرى:

طرح رامى صبرى كليب جديدة بعنوان "مبروك علينا" وهى كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع الموسيقي جلال الحمداوى، وتم تصويرها فى بيروت بقيادة المخرج فادى حداد، هي أغنية رومانسية.



رامى صبرى

كارمن سليمان:

تستعد الفنانة كارمن سليمان، لطرح أغنية رومانسية جديدة بعنوان "بصاتك"، خلال الفترة المقبلة، والأغنية كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، كما ستقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.