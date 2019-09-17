اعتقال فنان عربي في فرنسا بنفس تهمة سعد لمجرد.. خمنوا من هو!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 11:49 مساءً - كشف موقع “مغرس” المغربي أن السلطات الفرنسية ألقت مؤخراً القبض على الممثل الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي.
واشار إلى أن الاعتقال حدث في مدينة غرونوبل وأن الفنان يواجه تهمة الاعتداء على شابة فرنسية.
ونقل عن وسائل إعلام فرنسية أنه تم حجز جواز سفر الأخير اضافة إلى سيارته وهاتفه فضلاً عن فرض الإقامة الجبرية عليه في مركز مخصص للمهاجرين غير الشرعيين.
وفي وقت لاحق أفاد موقع “أخبارنا” المغربي بأنه تم إطلاق سراح الممثل من دون أن يسمح له بمغادرة المدينة الواقعة شرق فرنسا.
وتابع أنه من المنتظر أن يقف أمام قوس المحكمة في 18 اكتوبر المقبل. وذكرت هذه الحادثة المتابعين بقضية الفنان المغربي سعد لمجرد الذي واجه قضيتين مماثلتين.
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