شاهدوا.. دانا مارديني تصدم الجميع بشكلها بعد الوعكة الصحية التي مرت بها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 11:49 مساءً - بعد الضجة التي اثيرت حول حالتها الصحية، خرجت الممثلة السورية دانا مارديني عن صمتها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق انستغرام واكدت انها باتت بخير وبأنها مرت بوعكة عابرة، بحسب وصفها.

وأطلت النجمة الحسناء بشكل صادم بالنسبة لمتابعيها ومحبيها الذين اعتادوا عليها مشرقة وفي غاية الجمال، وبدت في المقطع على طبيعتها بشعر منكوش ومن دون مكياج وببشرة شاحبة ومتعبة، الامر الذي لاحظه العديد من متابعيها مستغربين التغير الكبير في شكلها.

واكدت الشابة انها باتت بصحة افضل وقالت: “والله ما فيني شيء والله، أيمون (صديقها أيمن عبد السلام) عم يقولي لازم تنزلي فيديو وتقولي للعالم يا دندون إنك ما فيكي شيء، ما بحبن هادول الحركات بس راح أعمل..أنا ما فيني شيء، كان فيني شيء وصرت ممتازة”.

وأرفقت مارديني الفيديو بتعليق جاء فيه: “صرت ممتازة، شكرا لكل يلي تطمنوا عليي، الله يديم الصحة عالجميع، الغالي عالقلب أيمن عبد السلام، وعكة عابرة”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وعبروا عن دعمهم وحبهم الكبير لخا لتخطي ما تمر به والعودة الى الاعمال التمثيلية، لا سيما وانها غابت موسم رمضان الماضي بسبب تلك الازمة الصحية. في حين انتقد البعض الاخر ظهورها بهذا الشكل على العلن، معتبرين شكلها “صادم”.