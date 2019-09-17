لجين عمران تساند شقيقتها أسيل وتشعل مواقع التواصل.. والأخيرة ترد بطريقتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 11:49 مساءً - عبرت الاعلامية لجين عمران عن افتخارها وتعلقها بشقيقتها أسيل من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها لها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام وارفقتها بتعليقات طريفة، بهدف دعمها في عملية التصويت خلال مشاركتها في مسابقة “نيكلوديون”.

وبأسلوبها البسيط والعبارات المؤثرة دعمت لجين شقيقتها وشجعت متابعيها للتصويت لها للحصول على لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “ماذا لو”، ونشرت لجين صوراً تجمعها بشقيقتها وكتبت عليها “اعطيتها صوتي لانها اختي وروحي وقلبي. اعطيتها صوتي لاني مؤمنة بموهبتها من لما كان عمرها 16، مؤمنة بحنيتها وبقلبها الكبير ولر والديها. مؤمنه بطموحاتها الكبيرة لحدود السما”.



واكملت حملة الدعم بنشر صورة طريفة لأسيل وكتبت عليها “مهما كبرت بتضل بقلبي وعيوني هذبك البنت الصغيرة اللي لما ولدتها امي تورطت انا فيها بس كانت اروع ورطة واجمل نعمة”.

بدورها اعادت اسيل نشر الصورة الاخيرة وعلقت عليها بطرافة “يا روحي لولو ولسا متورطة فيني لحد اليوم.. احبك”.

وكانت “نيكلوديون” اعلنت عن فئات وأسماء المرشحين لجوائز “اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019″، والتي تكرّم النجوم والفنانين والشخصيات المفضّلة لدى الأطفال في مجالات متعددة منها السينما والتلفزيون والموسيقى والرياضة والألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الرقمية.

واعتمدت “نيكلوديون” آلية تصويت جديدة بدأت قبل فترة، وتنتهي ليلة حفل الجوائز يوم 20 ايلول (سبتمبر) المقبل، والذي يشهد الكشف عن الفائزين.

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