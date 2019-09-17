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كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 11:49 مساءً - اعتبرت الفنانة التركية بولنت أراسوي ان الفنانة الإماراتية أحلام جميلة، الا انها اجمل منها، قائلة: “هل هي فنانة عربية؟ ..يجب ان اسمع صوتها.. انها جميلة لكني أجمل منها”، وذلك بعد عرض صورة لأحلام اثناء حلول بولنت ضيفة في احد البرامج التركية.
واضافت بولنت انها تسمع للسيدة فيروز وللراحلة الشحرورة صباح، وللفنان المصري الراحل عبد الحليم، اضافة الى الراحلة أم كلثوم معتبرة ان صوتها الأجمل في التاريخ.
ومن ثم عُرض في البرنامج اغنية للفنانة اللبنانية اليسا، فعرفتها بولنت من خلال صوتها، قائلة ان اغانيها تسمع بشكل كبير في تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة تركية: انا اجمل من أحلام.. وهذا ما قالته عن اليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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