محمد رمضان يتحدى نقابة المهن الموسيقية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري محمد رمضان، رسالة لمن طالب لمنعه من الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية.

محمد رمضان، قال في تصريحات صحفية: “أقول لهم إنني مازلت أسير في طريقي، وسوف أكمل الطريق إلى نهايته ولن ألتفت لمثل هذة الأشياء”.

وأضاف: “أنا فنان أغني وسأستمر في تقديم الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها، وأحترم نقابة المهن الموسيقية بالطبع”.

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محمد رمضان، كان قد رد على الهجوم الذي يتعرض له بسبب ملابسه شبه العارية والمثيرة للجدل التي يرتديها في حفلاته الغنائية وآخرها في حفل الساحل الشمالي الذي أقيم منذ أيام، قائلا: ” نا أقدم ميوزياكال شو أثناء الحفل الغنائي لإسعاد جمهوري وتقديم كل ما هو جديد لهم”.

وأضاف: “الملابس التي أرتديها أثناء الحفل ما هي إلا ملابس تتناسب مع الأجواء الاحتفالية، فمثلا الفنانة الكبيرة شريهان كانت ترتدي ملابس غريبة أثناء تقديمها الفوازير، وذلك كان من أجل الشو، فلا بد أن يرتدي الفنان ملابس غير تقليدية”.

وعن سجدته على المسرح قال: ” بعد النجاح الكبير الذي وجدته والتفاعل من الجمهور أوقفت الموسيقى وسجدت احتراما لسجدة الشكر”.