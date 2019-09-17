تيم حسن يبدأ جديده.. والجمهور يترقّب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد توقُّع العديد من الجمهور بأن يكون الدور الذي سيلعبه الفنان السوري، تيم حسن، في مسلسله الجديد والذي يحمل اسم "العميد"، هو دور عميدٍ في الجيش، كشفت مصادر صحفية بأنَّ تيم سيتسلّم منذُ الأربعاء 18 أيلول، ولمدة خمسة أيام منصب "العميد" في إحدى الجامعات بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وسيُؤدي حسن الذي غرّد منذ فترة عبر حسابه على تويتر بأنّه سيباشر تصوير عمله الدرامي الجديد، دور عميدٍ في الجامعة، وسيكون إلى جانبه الممثل كميل سلامة في أول دور درامي له، والذي سيؤدي دور المستشار الخاص بـ تيم.

وبعد إعلان الخبر سارع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التوقع بأن تشهد أروقة الجامعة التي سيجري فيها التصوير ضجةً كبيرةً عندما يكتشف الطلاب أنَّ بطل "الهيبة" سيكونُ عميدًا في جامعتهم.

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وفي سياق ذلك انتشرت أخبارٌ تفيدُ بانضمام الفنانة السورية رنا شميس، إلى طاقم العمل رسميًا، إذ ستؤدي أحد أدوار البطولة الرئيسية في المسلسل برفقة زملائها تيم حسن وكاريس بشار وبديع أبو شقرا على أن ينضم لهم النجم فادي صبيح.

يُذكر أنّ مسلسل "العميد" هو فكرة شركة "kingset Production"، وهو من كتابة وإخراج باسم السلكا، ومن المتوقّع أن يمتدّ على خمس عشرة حلقة وعلى عدة مواسم وسيُعرض على محطات تلفزيونية ومنصّات إلكترونية.