مدير مهرجان قرطاج يكشفُ عن شرطه لمشاركة إليسا في الدورات المُقبلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدى مدير مهرجان قرطاج مختار الرصّاع تراجعًا حول موقفه من النجمة اللبنانية إليسا، بشأن مشاركتها في مهرجان قرطاج بتونس، مؤكدًا إمكانية مشاركتها في الدورات المقبلة.

ووضع مختار الرصّاع، شرطًا لقبول مشاركة إليسا فقال في تصريحات صحفية، إن المشاركة ستعتمدُ على توفُّر طلب عدد كبير من الجمهور لها في المهرجان، مشددًا على أن عقله ليس متحجرًا لهذه الدرجة.

ونفى مدير مهرجان قرطاج، ما أُثير من لغط بأن الفنانة جوليا بطرس لن تشارك في المهرجان، موضحًا أنه لم يَقل ذلك إطلاقًا بل إنه تواصل مع شقيقها زياد ووجّه لها دعوةً إلا أنه اعتذر بحجة ترتيب حفل كبير لها في لبنان، وأنها مرحّب بها دومًا إن رغبت بالمشاركة.

وأكّد "الرصاع" أنه لا يوجد قوائم سرية أو علنية بشأن الفنانين الممنوعين من الغناء في مهرجان قرطاج، مشددًا على أن جميع الفنانين أصحاب القيم الفنية مرحّب بهم في المهرجان.

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وبشأن فناني الخليج المرحّب بهم قال إنه كانت هناك مشاورات مع الفنان حسين الجسمي ولم تتم، مبررًا السبب بأن الدينار التونسي أُصيب بانزلاق وقتها إلا أنه مرحّب به في أي وقت، إضافةً إلى محمد عبده وكذلك الفنان حاتم العراقي.

واستطرد أن الدورة المقبلة المقرّر إقامتها في 2020 ستشهد نجومًا يكونون إضافة فنية ولهم قيمتهم، مؤكدًا أنه من المهم استضافة كاظم الساهر وماجدة الرومي، إضافة إلى الفلسطيني محمد عساف ومواطنته دلال أبو آمنة.

يُذكر أن مختار الرصاع، قد صرّح في مقابلة إذاعية له عند سؤاله عن حضور الفنانة اللبنانية إليسا، لمهرجان قرطاج قائلًا: "إليسا ما تعجبنيش"، وسخر من لقب "ملكة الإحساس" الذي أطلقه عليها جمهورها.