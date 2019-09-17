نجوى كرم تُشيد بإبداع فريق "ميّاس" في بريطانيا







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أثنى متابعو برنامج المواهب Britain’s Got Talent على أداء فريق “ميّاس” اللبناني الذي نال تصفيقاً حاداً من لجنة التحكيم والجمهور، منوهين بخبرة ودقة الفنانة اللبنانية نجوى كرم الذي منحته الباز الذهبي خلال مشاركته في النسخة العربية للبرنامج على mbc، ومؤكدين على استحقاقه للقب الموسم الماضي من “Arabs Got Talent”. Advertisements ونوّه الجمهور بأن خيار "كرم" كان في محله، بحيث أبدع الفريق مجدداً في النسخة البريطانية وأدهش المحكمين والجمهور بعرضه المبدع على الإيقاعات الشرقية. خاصةً أن العلم اللبناني رفرف على المسرح في المملكة المتحدة ما دفع المغرّدين اللبنانيين بين سياسيين وفنانين وإعلاميين للتعبير عن فخرهم بأداء الفريق. الأمر الذي دفع الفنانة اللبنانية بدورها للتعليق عبر حسابها على "تويتر" كاتبة: "الموهبة الحلوة والحقيقية بتفرض نفسها بكل العالم، ما دخل بلد عن بلد.. اللي بيجمع الناس كلها هو الحلا، وإنتو حلوين ونحن كنا متأكدين".



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