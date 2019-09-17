شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاطمئنان على ابنه وإلحاقه بجامعة أمريكية.. أحمد السقا يعود لـ"العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أحمد السقا لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما قضى عدة أيام فى أمريكا، لتقديم أوراق نجله "ياسين" فى إحدى الجامعات الأمريكية، حيث حصل ياسين على مجموع كبير من المدرسة البريطانية فى مصر.

وصور أحمد السقا عدة مشاهد فى مصر بفيلمه الجديد، ثم انتقل بعدها للتصوير فى مدينة "الأقصر" مع فريق عمله بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يصور السقا عدة مشاهد تجمعه بالفنانة منى زكى وظافر العابدين الفترة المقبلة فى القاهرة، ثم ينتقل بعدها للسفر إلى سفاجا للتصوير هناك .

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فيلم "العنكبوت" يشارك فى بطولته بجانب السقا، كل من منى زكى، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفى، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى، وجارى التعاقد مع بعض الممثلين، الفيلم من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

يشار إلى أن آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطرارى" عام 2017، وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد حلمى، باسم سمرة، مصطفى خاطر، وآخرون، إخراج أحمد خالد موسى .