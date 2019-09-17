شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح يفرقهم والسينما والدراما تجمعهم.. هكذا حال نجوم "مسرح مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم أشرف عبد الباقى مؤخراً أن الموسم السابع من "مسرح مصر" الذى يتم عرض مسرحياته على مسرح أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بمنطقة جاردن سيتى هو الأخير للفرقة بعد 6 سنوات من بدء العروض، قدمت فيها الفرقة 120 مسرحية وحققت العروض نجاحاً كبيراً مع الجمهور الذى أصبح ينتظرها فى يوم عرضها، اضافة إلى تقديم العديد من المواهب الكوميدية والذين أصبحوا نجوم مهمين على الساحة.

وكشف عبد الباقى أسباب نهاية "مسرح مصر" بأنه أصبح يجد صعوبة كبيرة فى جمع كل الفنانين المشاركين فى العروض بسبب ارتباطاتهم المختلفة ومشاريعهم الجديدة التى يعملون على تصويرها سواء مسلسلات أو أفلام مضيفاً أنهم أصبحوا أبطالا لهذه الأعمال فيكونوا ملتزمين بوقت تصوير أكبر وأنه لا يستطيع طلب من أجل أن يترك أى عمل يشارك فيه، وذلك قرر اعلان النهاية.

انتهاء فرقة "مسرح مصر" بعد هذه السنوات والتى أصبح فيها نجوم الفرقة أصدقاء وأخوة وعلاقتهم وطيدة للغاية إلا أن المسرح سيفرقهم، ولكن فى نفس الوقت يأتى دور الدراما والسينما فى جمعهم مرة أخرى خاصة وأن هناك أكثر من عمل يتم تحضيره أو يصور حالياً يجمع بين أكثر من نجم فى الفرقة ليكون عام 2020 بالنسبة للفرقة "المسرح فرقنا والسينما والدراما جمعتنا".



مسرح مصر 1

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وكانت البداية بالفنانين حمدى الميرغنى وأوس أوس الذى يجتمعان سوياً فى مسلسل "روحين فى زكيبة" الذى انطلق تصويره قبل شهر ونص ويسجل البطولة المطلقة الأولى لهما فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وتأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.



حمدى الميرغنى واوس اوس

وكذلك على ربيع ومصطفى خاطر فقرراً تقديم فيلماً سينمائياً جديداً يجمعهما حيث يعملان على التحضير لفيلم بعنوان "ضرب نار" تأليف أمين جمال وورشته وإخراج معتز التونى ومقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، لعرضه فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى.



على ربيع ومصطفى خاطر

عمل ثالث يجمع أكبر عدد من نجوم "مسرح مصر" وهو فيلم "سيدى بشر" للمخرج سامح عبد العزيز والذى كان يحمل اسم "خالد بن الوليد" قبل تغييره، حيث يشارك فى بطولته على ربيع، محمد عبد الرحمن "توتا"، كريم عفيفى إضافة إلى ترشيح مصطفى خاطر للظهور كضيف شرف فى الفيلم ومن المقرر انطلاق تصويره قبل نهاية العام الجارى.