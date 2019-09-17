شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ومشاهير الفن يدعمون الرئيس السيسى: "احنا معاك يا ريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن، على تجديد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، بنشر مقاطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا وهم يدعمون الرئيس بهاشتاج "احنا معاك يا ريس" الذى حقق مئات الآلاف من التغريدات.

ومن أبرز الفنانين المشاركين فى الهاشتاج، الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، والفنان أحمد بدير، والمطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، والفنان محمود عبد المغنى، والفنان حسام داغر، والفنانة هنادى مهنى، والمطرب حكيم، والمطرب الشعبى احمد شيبه، والفنان تامر ضيائى، والمطرب حجازى متقال، والفنان حمد لطفى، والفنان احمد فلوكس، والمطرب طارق الشيخ، والفنان حجاج عبد العظيم".

ووجه الفنانون رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلين "احنا معاك يا ريس، وبنحبك يا ريس، وفى ضهرك يا ريس، وربنا معاك والشعب معاك، الجيش خط أحمر، والجيش والشرطة والشعب أيد واحدة، ويسقط كل خائن".