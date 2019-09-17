شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يبدأ تحضيرات مسلسل "الأخ الكبير" مع سينرجى فى 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفنان محمد رجب تصوير مسلسله الجديد "الأخ الكبير"، خلال الأيام المقبلة ، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف أحمد عبد الفتاح ، ومن إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجى للانتاج الدرامى، حيث انتهى فريق العمل من التفاصيل المبدئية للمسلسل قبل انطلاق التصوير.

ويعقد حسام شوقى مدير عام سينرجى ومخرج العمل والمؤلف ورجب جلسات عمل مكثفة حاليا للاستقرار على قائمة الفنانين المشاركين فى العمل، حيث هناك عدة أسماء مرشحة من أجل التعاقد معهم خلال أيام، وذلك رغبة من الشركة فى بدء التصوير مباشرة خلال أيام.

يشار إلى أن محمد رجب قدم آخر أعماله مسلسل "علامة استفهام"، فى رمضان الماضى، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.