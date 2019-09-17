إليسا تعلق على أنباء خلافاتها مع نوال الزغبي ونجوى كرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أكدت الفنانة اللبنانية إليسا أنه لا يوجد خلاف بينها وبين الفنانة نجوى كرم، والفنانة نوال الزغبي، كما تداول مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر"، قائلة: " على أمل ما بقا حدا يعمل دراما ويخترع أخبار ويبني روايات، أنا ونوال ونجوى ما بنا شيء مع بعض وكل واحدة منا هي نجمة روتانا الأولى. منيح أو بعيد؟ ".

كانت إليسا التقت بنوال الزغبي في عزاء المخرج الكبير سيمون أسمر، ليؤكد النجمتان عدم وجود أي خلافات بينهما عكس ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن هناك مناوشات حدثت بين جمهور إليسا من طرف وجمهور نوال من طرف اَخر حول من هي نجمة روتانا الأولى.