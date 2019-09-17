"إسماعيل مختار يناقش لائحة "قانون الخدمة المدنية "مع فناني "بيت المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
اجتمع الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مع مديري فرق البيت الفنى للمسرح، و عدد من فناني البيت الفني للمسرح بالاضافة إلى القيادات الإدارية المعنية، وذلك لمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 و بيان تفاصيله و الرد على التساؤلات الخاصة بالفنانين بقاعة الاجتماعات بالمسرح القومى بالعتبة مساء الأحد.
و أوضح الفنان إسماعيل مختار خلال الاجتماع وضع الفنان داخل الكادر الإداري للدولة طبقا لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ، و قد نفى الفنان "إسماعيل مختار" ما تردد عن إلغاء الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لكادر الفنان من الهيكل الخاص بالبيت الفني للمسرح، و يمكن لأي فنان بالبيت الفني للمسرح الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية لاستخراج بيان حالة لوظيفته، فسيجد وظيفته في بيان الحالة هي " فنان بكادر الفنانين"، مؤكدا على أن البيت الفني للمسرح معني في الأصل بالفنان ، و انه لا وجود للبيت الفني للمسرح كمؤسسة و هو مؤسسة احترافية للمسرح بدون فنانيه، و يسعى دائما لوصول الفنان إلى مكاسب أفضل ، و هذا ما يحدث على أرض الواقع من خلال المقترحات التي يتقدم بها البيت الفني للمسرح الخاصة برفع مكافآت التميز و بدل السفر الخاص بالفنانين ، بدعم و مساندة كبيرة من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و التي وافقت على المقترحات ، بالاضافة لدعمها الدائم لتحقيق مزيد من التواصل ما بين البيت الفني للمسرح و الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة، و أيضا مقترح البيت الفني للمسرح الخاص بتحويل بإعادة الهيكلة ، مما يساعد من تحسين وضع الدرجات الوظيفية الخاصة بالفنانين.
و أضاف " مختار" أن البيت الفني للمسرح قام بتنفيذ القرار رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٩ الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة الخاص بالترقيات والذي تضمن الترقية من الدرجات الأدنى إلى الدرجة الأولى، و تضمن القرار أن المستوى الأخير للترقية هو الدرجة الأولى "المستوى الأول أ"، ولم ترد الترقية لدرجة المدير العام ، ويتم استكمال باقي الترقيات فور ورود قرار الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة .
و أكد "مختار" أنه لم يحدث اى تغيير فى المسميات الخاصة بالدرجات الوظيفية للفنانين، بمعنى أن الفنان الثالث مثلا مقسم إلى ثلاث فئات وهو على الدرجة المالية الثالثة .
و خلال الاجتماع تم فتح باب التساؤلات للفنانين و التي تم الرد عليها من خلال قيادات البيت الفني للمسرح المتواجدة بالاجتماع، و التي تركزت حول تفسير مستفيض لبعض النقاط المتعلقة بما تردد بشأن كادر الفنانين بالبيت الفني للمسرح .
و قد وجه الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح الشكر و التقدير لجميع فناني البيت الفني للمسرح ، و الذين يبذلون مجهودا عظيما في مختلف ربوع الوطن لتصل الخدمة الثقافية لمستحقيها رغم الصعوبات التي يواجهوها، و هو ما تحاول وزارة الثقافة جاهدة تذليلها خلال الفترة المقبلة.
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