بمناسبة موسم المهرجانات.. ليلى علوي تستعيد ذكريات فيلم " المصير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع " إنستجرام"، تستعيد بها ذكريات فيلم "المصير".

وظهرت ليلى في الصور رفقة الفنان الراحل نور الشريف، والمخرج الراحل يوسف شاهين، والفنان محمد منير، وعلقت على الصور: "بمناسبة موسم المهرجانات، فيلم المصير للمخرج يوسف شاهين، من الأفلام اللي حقيقي فخورة إني كنت جزء منها".

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وتابعت ليلى: "الفيلم شارك في المسابقة الرسمية لكان عام 1997، واترشح للأوسكار عام 1998، واتعرض في تكريمي السنة اللي فاتت في مهرجان قرطاج، واتعرضت النسخة المرممة من الفيلم ضمن قسم كلاسكيات في الدورة الـ 71 من مهرجان كان السينمائي، في مايو 2018".

وأضافت علوى: "ولسه بيتعرض لحد دلوقتي في المهرجانات، فيلم مستحيل يتنسي بأبطاله، بنجاحاته، بأغانيه، برقصاته، بالأماكن اللي اتصور فيها والجو الأندلسي القديم، وكلنا بنعتبره محطة مهمة ونقلة فى السينما المصرية كلها وفي تناول قضايا المجتمع، فيلم للتاريخ بجد".

جدير بالذكر أن الفنانة ليلى علوي شاركت في يوليو الماضي في افتتاح مهرجان أصيلة الدولي بالمغرب.