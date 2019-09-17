سارة الطباخ تحذر شركات الإنتاج من التعامل مع الشرنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أصدرت الدكتورة سارة الطباخ المنتجة والمسئولة عن أعمال محمد الشرنوبي بيانا حذرت فيه شركات الإنتاج الفني والإعلاني والإعلامي من التعامل مع محمد الشرنوبي، إلا من خلال شركتها.

وأضاف الطباخ، في بيان لها، أنها ترحب بأي جهة ترغب في التعاقد مع الفنان من خلال شركتها "إيرث برودكشن".

كانت الفترة الماضية قد شهدت خلافات قوية بين الشرنوبي والطباخ، وأصدر الأول يهاجم فيه الطباخ، ويكشف تفاصيل علاقتهما الشخصية والعملية.

يذكر أن المنتج أحمد عبدالباسط تعاقد مع الفنان محمد الشرنوبي، على بطولة فيلم "شريط 6" ليكون ثاني التعاقدات بعد الفنان خالد الصاوي.