صور| هاني شاكر في رحلة بحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر حساب برنامج "عرب وود" بموقع " إنستجرام"، مجموعة من الصور لنقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر. وظهر شاكر في الصور وهي يقضى وقتا ممتعا في رحلة بحرية. يذكر أن هاني شاكر أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان مدنين الثقافي الدولي بتونس، كما أحيا حفلا ‏غنائيًا ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان سليانة الدولي في تونس.

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