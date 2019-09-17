سيرين عبدالنور تهنئ وائل كفوري بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، صديقها الفنان اللبناني وائل كفوري بعيد ميلاده الـ45. ونشرت الفنانة سيرين صورة تجمعها بكفوري، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله بشوفك دايما مبسوط متل ها الليلة". واحتفل كفوري بعيد ميلاده من أيام، الموافق 14 سبتمبر، وسط مجموعة من أصدقائه المقربين في منزله.

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