زينة: "حتى مناخيري مش سايبنها في حالها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة زينة صورة، عبر خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت زينة في الصورة على وجهها قناع، وكتبت على الصورة: "بطلوا إشاعات، حتى مناخيري مش سايبنها في حالها يا ظلمة".

Advertisements

وتعرضت الفنانة زينة في الفترة الأخيرة لهجوم من بعض جمهورها، عن قيامها بعمليات تجميل غيرت من شكلها، خاصة في أنفها.

يُذكر أن الفنانة زينة تنتظر عرض فيلمها الجديد "الفلوس"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان تامر حسني، و خالد الصاوي وعائشة بن أحمد من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.