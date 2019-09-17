محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف الفنان أحمد زاهر سبب ابتعاد ابنتيه ليلى وملك، عن الساحة الفنية، بعدما قدّمتا عددًا من الأفلام خلال فترة طفولتهما.
وقال زاهر، أثناء لقائه في برنامج " عرب وود":" كنت موقفهم لغاية ما يخشوا الجامعة علشان أهم حاجة الشهادة وبعد كده نبقا نشوف أي حاجة في الدنيا.. ليلى عايزة تدبحني أصلا شايفاني قاهر المواهب".
يذكر أن ملك وليلى شاركا في العديد من الأعمال أبرزها عمر وسلمى 2 و3.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أحمد زاهر يكشف سبب ابتعاد ابنتيه عن التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.