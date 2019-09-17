فيديو| أحمد زاهر يكشف سبب ابتعاد ابنتيه عن التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد زاهر سبب ابتعاد ابنتيه ليلى وملك، عن الساحة الفنية، بعدما قدّمتا عددًا من الأفلام خلال فترة طفولتهما.

وقال زاهر، أثناء لقائه في برنامج " عرب وود":" كنت موقفهم لغاية ما يخشوا الجامعة علشان أهم حاجة الشهادة وبعد كده نبقا نشوف أي حاجة في الدنيا.. ليلى عايزة تدبحني أصلا شايفاني قاهر المواهب".

يذكر أن ملك وليلى شاركا في العديد من الأعمال أبرزها عمر وسلمى 2 و3.