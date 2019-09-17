تراند اليوم : الأمير زارني ليلا.. فضيحة كبرى تضرب العائلة الملكية ببريطانيا...

وبحسب ما ن صحيفة ذا صن البريطانية كشفت النجمة صاحبة الـ55 عاما، تفاصيل تعرضها للتحرش من قبل الأمير أندرو الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية ، والذي ذهب إلى منزلها عند الواحدة ليلا.
وفي التفاصيل تقول النجمة : " كنت مستلقية في السرير عندما دق جرس منزلي عند الواحدة من بعد منتصف الليل.. كان الابن الثاني للملكة برفقة حارس، أتى من دون أي موعد مسبق".
وتابعت في حديثها بحسب الصحيفة : قال لي إنه يريد أن يمضي ليلة ممتعة في هوليوود وإنه بإمكاني أن أساعده على ذلك.. أراد علاقة وكان يتغزل بشكل واضح.
وأشارت الفنانة الأمريكية إلى أنها قدمت له كوبا من الشاي، قائلة : " قدمت له كوبا من الشاي وكنت أعتقد أنه من الجيد أن أستخدم لذلك كوب فينتدج من البورسلين مزينا برسم لوجه الملكة، وجدنا هذا طريفا.
وأوضحت أننا جلسنا على الأريكة قرب الموقد وفي هذه اللحظة أصبح متطلبا، ولكنه لم تمكنه من بلوغ هدفه، بحسب قولها.