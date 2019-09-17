سينما الهناجر بدار الأوبرا تعقد الملتقى الحادى عشر للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون

تشهد سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية انعقاد الملتقى الحادى عشر للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون الخميس المقبل 19 سبتمبرالساعة السابعة مساءاً .

ويتم عرض فيلم روائى قصير " لقـــــاء" .......إخراج سامى محمد على( يتناول الفيلم معاناة جيلين مع الواقع و قسوته و تحولاته)، كما يهتم بعرض فيلم تسجيلي " سينما الجنوب " .....إخراج مينا يسري (الذي يتناول فيلم مفهوم السينما في صعيد مصر، يتعرض

لغياب دور العرض السينمائي وإنعدام الخصائص الأساسية للسينما لدى سكان الجنوب، هي أزمة قديمة ومازالت مستمرة يحاول الفيلم تناول نظريات مختلفة حولها).

وأكدت الدكتورة منى الصبان بأن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون ـ التابعة لصندوق التنمية الثقافية - وزارة الثقافة المصرية ـ تقوم بتعليم فنون السينما التليفزيون عن بعد online للناطقين

باللغة العربية في جميع أنحاء العالم .

وأوضحت أنها تهدف إلى توفير الفرصة لمحبي هذه الفنون للحصول على تعليم وثقافـة متخصصة في مجالات السيناريو ، الإخراج ، التصوير، المونتاج ، الصوت، كما يتم شرح هذه المناهج باستعمال الوسائط المتعددة Multimedia ، أى بالصورالثابتة Still images ،والصور المتحركة motion images ،والصوت Audio ،والنص المكتوب Text ، ورسومات الكمبيوتر Computer graphics . حتى نضمن توصيل المعلومة مبسطة إلى كل الدارسين والمهتمين بهذه الفنون سواء من المحترفين أو الهواة على حد سواء .