حنان المقبل تخرجُ عن صمتها وتردُّ على شائعة اختطافها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية حنان المقبل على الشائعة التي تم تداولها بكثرة على السوشيال ميديا والمُتعلّقة باختطافها، وذلك فور تداول مقطع فيديو أكّد البعض أنه يوثّق لحظة الاختطاف.

وتصدّر هاشتاغ "#اختطاف_حنان_المقبل"، موقع "تويتر" في السعودية، انهالت عليه ردود الفعل حول شائعة الاختطاف، حيث أظهر مقطع الفيديو محاولةً من بعض الأشخاص لدفع آخرين داخل سيارة متوقّفة على جانب الطريق العام، وأعرب المغردون عن استغرابهم من الفيديو، بينما طالب آخرون بضرورة التحري والبحث عنها.

واستمرّت الشائعات حتى خرجت حنان المقبل، لتردَّ على هذه الشائعة بأن مروجي الشائعة لم يفكروا بأهلها أو أشقائها وأنها مصدومة من كثرة الاتصالات وما أُثير من كلام بشأن هذا الأمر، مردفةً: "حسبي الله ونعم الوكيل، في اللي قالوا إني انخطفت من بيت أهلي وأبوي يدور عليّ".

وأكّدت في صورة نشرتها عبر "سناب شات"، أنها دخلت المستشفى بعد معاناتها من "انخفاض ضغطها" بفعل الشائعة وأنها تضرّرت منها نفسيًّا وصحيًّا، مشيرةً إلى أنها كانت في منزلها عند تداول خبر اختطافها.

وبعدها وجّه متابعون اتهامات لحنان المقبل بأنها روّجت شائعة اختطافها بغرض الشهرة، وآخرون اتهموها بأنها تريد زيادة المتابعين وتُروّج لحسابها.

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وإزاء هذه الاتهامات ردّت حنان المقبل قائلةً: "اللي يقولون مسوية هاشتاق عشان دورين ع الشهرة أو عن أي شيء كان، أنا الحمد لله لي اسمي ومعروفة، كل اللي صار عشان بس نزلت مقطع وأنا أسوق والحمد لله متابعيني بسناب مليون و200 ألف وأظن هذا بحد ذاته يكفي".

وأضافت: "واللي نزل ترند عن اختطاف حنان المقبل راح يُحاسب"، كما ونشرت صورةً أخرى كشفت فيها عن عدد المشاهدات التي تحصدها وعلّقت: "هذا مشاهداتي اللي يقولون دورين شهرة حسبي الله بس".